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المتحدث العسكري : خضنا حربًا شعواء ونشكر الإعلام المصري لمساندة القوات المسلحة

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المتحدث العسكري : خضنا حربًا شعواء ونشكر الإعلام المصري لمساندة القوات المسلحة المتحدث العسكري : خضنا حربًا شعواء ونشكر الإعلام المصري لمساندة القوات المسلحة

المتحدث العسكري

قدم المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الشكر لوسائل الإعلام المصرية “الوطنية” لمساندتها للجيش المصري في حربه التي يخوضها ضد الإرهاب.

وقال المتحدث على صقحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، إن القوات المسلحة المصرية جابهت منذ أيام، حربين مختلفتين في آن واحد، واحدة على الأرض من عدو خسيس جبان يتمسح فى رداء الدين الإسلامى الحنيف ، والدين منه براء، وأخرى إعلامية شعواء ، أدارتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة في إطار الجيل الرابع من الحروب وحرب المعلومات”.

كما نشر المتحدث العسكري مقالًا للكاتب والأديب والشاعر المبدع (فاروق جويدة) والذى نشر يوم السبت الموافق 4 / 7 / 2015 بجريدة الأهرام تحت عنوان (جيش ).

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