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طوارئ بتموين الأقصر إستعداداً لعيد الفطر المبارك

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طوارئ بتموين الأقصر إستعداداً لعيد الفطر المبارك طوارئ بتموين الأقصر إستعداداً لعيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية بمحافظة الأقصر، حالة الطوارئ إستعداداً لعيد الفطر المبارك، حيث كثفت من حملاتها التموينية على الأسوق والمخابز لضبط الأسعار ومنع التلاعب بالأسعار التموينية.

وقال سيد الطاهر، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن الوزارة طرحت كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومختلف السلع التموينية بأسعار مخفضة في المجمعات الإستهلاكية المنتشرة في أنحاء المحافظة إستعداداً لعيد الفطر المبارك.

وأشار الطاهر إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين بالمحافظة، بجانب غرف فرعية بجميع الإدارات التموينية لتلقى شكاوى الماوطنين، كما لفت وكيل وزارة التموين بالأقصر إلى تكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومحال البقالة التموينية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر السلع المدعمة بالأسواق.

وأكد الطاهر على أنه سيتم تعديل عمل المخابز بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتعود إلى الإنتاج من الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء، بدلا من نشاطها الحالى في رمضان الذي يمتد من الساعة الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة مساءاً، لتوفير الخبز المدعم لجميع المواطنين على مدى اليوم.

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