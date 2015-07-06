بالصور..المتحدث العسكري ينشر تقرير عن أعمال قطاع التأمين في 5 أيام ويعلن مقتل 241 إرهابيًا

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، انفوجراف يوضح تقرير عن نتائج أعمال قوات قطاع تأمين شمال سيناء، منذ الأول من يوليو وحتى 5 يوليو الجاري لعام 2015.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة تمكنت من قتل

241 إرهابيًا، وضبط 4 مطلوبين أمنيًا، و29 مشتبها بهم.