بالصور..المتحدث العسكري ينشر تقرير عن أعمال قطاع التأمين في 5 أيام ويعلن مقتل 241 إرهابيًا

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، انفوجراف يوضح تقرير عن نتائج أعمال قوات قطاع تأمين شمال سيناء، منذ الأول من يوليو وحتى 5 يوليو الجاري لعام 2015.
وقال المتحدث العسكري، في بيان له، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة تمكنت من قتل
241 إرهابيًا، وضبط 4 مطلوبين أمنيًا، و29 مشتبها بهم.
وأضاف البيان، أنه تم تدمير 26 عربة خاصة بالعناصر الإرهابية منها 11 لاند كروزر و10 تايلاندى منهم واحدة مفخخة وسيارة فيرنا وأخرى ربع نقل، وتدمير 28 دراجة بخارية وتفجير 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات وتدمير 4 مقار ومراكز رئيسية لتجمع العناصر الإرهابية.
كما تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة ومعدات الاتصال قواذف هاون، قواذف (RBG)، رشاشات، بنادق آلية، بنادق قناصة، قنابل يدوية، أحزمة ناسفة، طلقات متنوعة الأعيرة، أجهزة اتصال لاسلكي.