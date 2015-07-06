نصائح تسهّل مهام تنظيف المنزل

لتسهيل مهام تنظيف المنزل، اتّبعي الخطوات الآتية:

- ضعي جدول تنظيف واقعي، قبل استهلال العمل. في هذا الإطار، يُنصح بتقسيم مهام التنظيف على أيّام الأسبوع، من حيث عدد الغرف أو نوعها. مثلاً: يمكنك تخصيص يوم لتنظيف الحمّامات، وآخر للمطبخ، يليهما غرف النوم ومساحات الاستقبال.

- يحبّذ غسل الملابس يومياً حتى لا تتراكم، ويفضّل أن تقومي بهذه العملية في الصباح الباكر.

- من الضروري التخلّص من الفوضى قبل البدء بتنظيف الغرف، وذلك برمي الأغراض التي لم تعد تستعمل أو تلك التي لا حاجة لك بها.

- يفضّل تلميع الأثاث باستخدام منظفات طبيعيّة فعّالة.

- لا تنسي تنظيف الأبواب، خصوصاً الباب الخارجي الذي يعدّ الواجهة الأولى للمنزل.

- ينصح بمسح الأرضيات أخيراً.

نصائح عامّة:

- يفضّل تنظيف المنزل، عندما تشعرين بالنشاط.

- يمكن توزيع المهام على أفراد العائلة حسب قدرة كل منهم، فالمساعدة تختصر الوقت وتخفّف من الشعور بالتعب.

- يحبذ أخذ أوقات للاستراحة تفادياً للشعور بالتعب، علماً أن الإرهاق يحول دون اتمام مهامّ التنظيف!

- يجب تجنّب تنظيف النوافذ في الأيام الممطرة أو المشمسة.

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