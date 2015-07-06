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الاكتئاب يعمل على انكماش المخ

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الاكتئاب يعمل على انكماش المخ الاكتئاب يعمل على انكماش المخ
حذرت أحدث الدراسات الطبية من أن الاكتئاب المتكرر والمزمن يمكن أن يقلص منطقة "الحصين" فى المخ، وهى المنطقة المسئولة عن الذاكرة والعاطفة.

وتسلط النتائج الضوء على الحاجة الملحة لعلاج الاكتئاب بين المراهقين، حتى لا يتعرضوا لأضراره فى مراحل متقدمة من أعمارهم.

وكانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 8927 شخصا، عانى نحو 1728 منهم من حالات اكتئاب شديدة، فيما يتمتع بقية المشاركين فى الدراسة بصحة جيدة.

وقد وجد الباحثون أن 65% من المشاركين من المكتئبين، عانوا من نوبات اكتئاب متكررة، حيث لوحظ أن هؤلاء لديهم منطقة "الحصين" فى المخ قد انكمشت بالمقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون الاكتئاب.

وشدد الباحثون على أن العلاج الفعال للاكتئاب لا يعنى الاعتماد على مضادات الاكتئاب فقط، بل على التدخلات الاجتماعية التى لا تقل أهمية عن التدخل الدوائى، موضحين أن مضادات الاكتئاب قد يكون لها تأثيرا وقائيا، ولكنها ليست العلاج الوحيد.

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