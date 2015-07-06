الزعتر مفيد للمعدة بس ماتكترش علشان ممكن يجيبلك عسر الهضم

الزعتر من الأعشاب الطبيعية التى يفضلها الكثيرون ويتم إضافتها على بعض الأطعمة، فيكون لها تأثير إيجابى على الصحة، لكن الإفراط فى استخدامه له تأثير ضار بالصحة.

وفى هذا السياق توضح الدكتورة نايرة شاكر مهنا أستاذ شعبة الصناعات والتغذية بالمركز القومى للبحوث إن الزعتر له العديد من الفوائد الصحية، حيث إنه يزيد من البكتيريا النافعة فى المعدة مما يساعد على سهولة الهضم، لكن هذا يكون من خلال وضع كميات معتدلة سواء على الجبنة أو بعض اللحوم وغيرها من الأكلات الأخرى.

وتستكمل حديثها قائلة: "استخدام الزعتر بكميات كبيرة له تأثير سلبى على الجهاز الهضمى، حيث إن وضع كميات زائدة من الزعتر على الطعام يقضى على البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمى، مما يؤدى إلى وجود مشكلات فى الهضم كعسر الهضم.

توصى د. نايرة شاكر مهنا بضرورة عدم الإكثار من الأعشاب الطبيعية، لأنها قد تؤدى إلى حدوث مضاعفات تؤثر على الصحة، منها حرقان فى المعدة وعسر الهضم وسيولة الدم وارتفاع أنزيمات الكبد والبواسير، لذا من الضرورى تقنين كميات الأعشاب الطبيعية على الأكل أو تناولها كمشروب مثل القرفة أو الزنجبيل .