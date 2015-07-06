لو مريض قلب اعرف إزاى تستفيد من الصيام

يحتار الكثيرون من مرضى القلب فى مدى قدرتهم على الصيام ويشعرون بالقلق خوفا من المضاعفات ويرغبون فى تأدية هذه الفريضة دون مشكلات صحية ومضاعفات.

وحول هذا يشير الدكتور حسام قنديل استشارى ألأمراض الباطنية والقلب والأوعية الدموية، أن الكثير من مرضى القلب يستطيعون الصيام، ويكون هذا مفيدا لصحتهم، لأن عدم حدوث عملية الهضم أثناء النهار تعنى جهدا أقل لعضلة القلب وراحة أكبر، لأن هناك عشرة فى المائة من كمية الدم التى يدفع بها القلب إلى الجسم تذهب إلى الجهاز الهضمى أثناء عملية الهضم.

ويتابع استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، أن المصابين بارتفاع فى نسبة ضغط الدم يستطيعون الصيام ولكن ينصح بتناول أدويتهم بانتظام، وهناك حاليا العديد من الأدوية التى يمكن إعطاؤها مرة واحدة أو مرتين فى اليوم.

ويضيف استشارى أمراض القلب والباطنية والأوعية الدموية، إن من أهم النصائح لمريض القلب أثناء شهر رمضان المبارك، ضرورة تجنب الموالح والمخللات والإقلال من وضع الملح فى الطعام.

ويؤكد استشارى أمراض القلب، إن مرضى الجلطة الحديثة فى القلب والمصابون بهبوط فى عضلة القلب والمصابون بالذبحة الصدرية لا يسمح لهم بالصيام.