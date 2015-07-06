علشان يبقى صحى.. متحطش على الفول زيت عادى ممكن معلقة زيت زيتون

فى رمضان، يلعب طبق الفول دورا أساسيا ومحوريا على مائدة السحور، وإضافة الزيت على الفول أحد أهم خطوات وطقوس طبق الفول المصرى، إلا أن الاطباء يحذرون من هذه الخطوة غير الصحية.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أكد على أن إضافة الزيت على الفول تفقده عناصره، خاصة إذا كان الزيت المضاف إليه زيت غير صحى، أو أنواع رديئة وغير عالية الجودة من الزيوت، كما أنها تساعد على صعوبة امتصاصه وهضمه.

ومن المعروف أن الفول من أهم الأصناف التى تحتاج إلى "معدة حديد" ليسهل هضمه والتخلص بسهولة من قشوره القاسية على المعدة، لذا فمن المفضل عدم إضافة الزيت إليه، حتى لا تزداد الوظائف على العدة ويصعب عليها هضمه وامتصاص عناصره بسهولة.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، أنه يمكن إضافة بعض قطرات زيت الزيتون الصافى البكر وصاحب الجودة العالية، والذى يساعد على هضم أفضل للفول، وامتصاص أسرع لعناصره، ويفيد الأمعاء ويبطنها ويجعلها قادرة على تناوله وهضمه والاستفادة من مكوناته المفيدة.

>