مسجل خطر ينهى حياة زميله بطعنة بالصدر بسبب خلافات حول المخدرات بالشرابية

دفعت الخلافات حول الاتجار بالمواد المخدرة الى وقوع مشاجرة بين مسجلى خطر بمنطقة الشرابية، وهو ما دفع أحدهم والشهير بحسن ألوظ" بطعن زميله طعنة نافذة بالصدر أنهت حياته فور وصوله المستشفى لإسعافه، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة لتولى التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى قسم شرطة الشرابية، إخطارا من مستشفى الحسين الجامعى يفيد باستقبالها "عمرو م أ" 33 سنة لا يعمل مسجل خطر فئة ( أ ) " فرض سيطرة " والسابق اتهامه فى 14 قضية آخرهم قضية "سلاح أبيض" مصاب بجرح نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه.

وبالانتقال وسؤال شقيقه "أحمد" 36 سنة صاحب محل اتهم "حسن ا ح" وشهرته "حسن ألوظ" 43 سنة لا يعمل مسجل خطر فئة ب "مخدرات" والسابق اتهامه فى 46 قضية آخرهم قضية " مخدرات " بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهم حول الاتجار فى الأقراص المخدرة نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واتهم المتوفى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح بالظهر ( تم إسعافه بمستشفى شبرا العام) فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.