أسبوع باريس في يومه الأول: أتيلييه فيرساتشي بين "الهيبز" والزهور

بدأت عروض باريس للخياطة الراقية يوم أمس، وقد افتتحت بعرض أتيلييه فيرساتشي Atelier Versace في قصر برونيار الباريسي. وقد ضربت دوناتيلا فيرساتشي لعشاق تصاميها موعدا مع الزهور، حيث فرشت منصة العروض ب25 ألف زهرة من الأوركيديه التي غلب عليها اللون الأصفر والبنفسجي. منذ البداية فاجأتنا دوناتيلا فيرساتشي بتصاميم مختلفة ومغايرة تماماً. فقد استبدلت فساتين السهرة القريبة من الجسم التي تعودنا على رؤيتها في عروضها السابقة، بفساتين طويلة زينت بالكشاكش المصنوعة من الأقمشة الخفيفة المطبّعة برسومات زهريةPower Flower . كان توجه العرض سبعينياً بامتياز، استوحته من موضة "الهيبز"، ليس فقط من خلال الفساتين الطويلة ذات الكشاكش بل من خلال قصة شعر العارضات التي جاءت منكوشة، حيث رؤوسهن بتيجان طعمت بزهيرات صغيرة، وكذلك من خلال الأحذية الصيفية والعالية ذات الكعب العالي والعريض المصنوعة من الجلد اللماع التي تتناقض مع خفة وشفافية الأقمشة. رغم هذا التوجه المختلف لم تغب عن العرض اللمسة الأنثوية والجريئة في بعض التصاميم التي تميزت باللون الاسود والتي جاءت غنية بالتطريزات.

أهم ما سيميّز أسبوع باريس للخياطة الراقية هذا الموسم، احتفال المصمم كارل لاغرفيلد بمرور 50 سنة من بداية تعامله مع دار " فندي" الإيطالية الشهيرة، وسينظم بهذه المناسبة عرضاً من المنتظر أن تكون معظم تصاميمه من الفرو التي ستذكر بإرث هذه الدار الغني في هذا المجال. كذلك دخول ثلاثة أسماء جديدة إلى الجدول الرسمي للعروض وهي المصمّمة الروسية أوليانا سارجيكوULyana Segeenko التي بدأت بتصميم الأزياء سنة 2011، والمصممة الإيرلاندية الجا فيسار Ilja Visser ، كما سيقدم بارتراند غويونBertrand Guyon المصمم والمدير الفني الجديد لدار شياباريللي Schiaparelli أول عرض له تحت راية هذه الدار.