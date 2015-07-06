أجمل إكسسوارات الشعر لإطلالتك الرمضانية

تلجأ العديد من السيدات لارتداء الجلابيات الخليجية في أيام شهر رمضان المبارك، ولكن الجلابية تحتاج للإكسسوار المناسب لتعطيك مظهراً أنيقاً وناعماً ومناسباً لشهر رمضان، وإكسسوار الشعر هو الإكسسوار الأنسب للإطلالة الرمضانية الأنيقة.

تجدين في الأسواق أشكالاً وتصاميم متعددة من إكسسوارات الشعر المتنوعة بين التيجان بأحجامها المختلفة والأطواق بتصاميمها المتنوعة، مما قد يسبب لك حيرة عند الاختيار، ونصيحتنا الأساسية لك أن تختاري ما يناسب إطلالتك، فإن كانت جلابيتك الرمضانية تتميز بالفخامة وكثرة التفاصيل يفضل أن تختاري التصاميم البسيطة والناعمة لتكمل إطلالتك بدون مبالغة، أما إذا كانت ناعمة وذات تصميم بسيط وأنيق فبإمكانك اختيار ما تريدين من التصاميم البارزة لإكسسوارات الشعر.

كما تتميز بعض إكسسوارات الشعر بالمرونة وسهولة التنسيق، مما يسمح لك بالتحكم بطريقة تسريح شعرك كما تحبين، إذ يمكنك رفعه ببساطة أو تسريحه بطريقة "الويفي" لتحصلي على لوك عصري وأنيق، لذا احرصي على اختيار تصميم مرن من إكسسوار الشعر لتتمكني من ارتدائه في العديد من الإطلالات المختلفة.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل إكسسوارات الشعر من دور أزياء مختلفة، شاهديها وشاركينا برأيك.