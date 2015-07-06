استوحي أجمل الإطلالات المحتشمة والعصريّة من جويل ماردينيان

بعد انتصاف الشهر الكريم، لا بدّ وأنّ حيرتك تزداد في تنسيق إطلالات رزينة تجمع بين الأناقة والعصريّة، ولهذا جمعنا اليوم لك أجمل إطلالات خبيرة المظهر جويل ماردينيان وأكثرها حشمة ورونقاً، لتستوحي منها بدورك ما يعجبك.

أكثر ما ميّز إطلالات جويل، منذ بداية الشهر الفضيل، هو اختيارها ملابس جمعت بطابعها بين الشرقي التقليدي، وبين العصري المواكب لأحدث خطوط الموضة، فرأينا خياراتها وقد تنوّعت بين القفاطين، العباءات، الأثواب والفساتين ذات التصاميم الرزينة. وحتى في تنسيقها الإطلالات اليوميّة، كانت حريصة على اختيار التنانير التي تصل إلى تحت الركبة، والقمصان الواسعة والمريحة. أما الألوان، فكانت هادئة بالمجمل، تدرّجت بين الأزرق، الزهري، الأبيض، البيج، البنفسجي أو المعرّق الهادئ. وللأكسسوارت، اكتفت جويل ببعض الحُلي الناعمة، من زينة للرأس أو عقود فاخرة، وحقائب يد جلديّة أنيقة وأحذية مميّزة.

جمعنا اليوم لك بعض أحدث وأجمل إطلالات جويل ماردينيان، التي جمعت بين الأناقة والرزانة والعصريّة، لتستوحي منها بدورك ما يعجبك، ولتحظي بأناقة ساحرة في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

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