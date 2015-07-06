أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

استوحي أجمل الإطلالات المحتشمة والعصريّة من جويل ماردينيان

Google+ Print
استوحي أجمل الإطلالات المحتشمة والعصريّة من جويل ماردينيان استوحي أجمل الإطلالات المحتشمة والعصريّة من جويل ماردينيان

الإثنين 06-07-2015 17:11

بعد انتصاف الشهر الكريم، لا بدّ وأنّ حيرتك تزداد في تنسيق إطلالات رزينة تجمع بين الأناقة والعصريّة، ولهذا جمعنا اليوم لك أجمل إطلالات خبيرة المظهر جويل ماردينيان وأكثرها حشمة ورونقاً، لتستوحي منها بدورك ما يعجبك.
أكثر ما ميّز إطلالات جويل، منذ بداية الشهر الفضيل، هو اختيارها ملابس جمعت بطابعها بين الشرقي التقليدي، وبين العصري المواكب لأحدث خطوط الموضة، فرأينا خياراتها وقد تنوّعت بين القفاطين، العباءات، الأثواب والفساتين ذات التصاميم الرزينة. وحتى في تنسيقها الإطلالات اليوميّة، كانت حريصة على اختيار التنانير التي تصل إلى تحت الركبة، والقمصان الواسعة والمريحة. أما الألوان، فكانت هادئة بالمجمل، تدرّجت بين الأزرق، الزهري، الأبيض، البيج، البنفسجي أو المعرّق الهادئ. وللأكسسوارت، اكتفت جويل ببعض الحُلي الناعمة، من زينة للرأس أو عقود فاخرة، وحقائب يد جلديّة أنيقة وأحذية مميّزة.
جمعنا اليوم لك بعض أحدث وأجمل إطلالات جويل ماردينيان، التي جمعت بين الأناقة والرزانة والعصريّة، لتستوحي منها بدورك ما يعجبك، ولتحظي بأناقة ساحرة في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي