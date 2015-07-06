أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التعرف على هوية جثتين غرقتا داخل سيارة انقلبت بترعة النصر فى البحيرة

Google+ Print
التعرف على هوية جثتين غرقتا داخل سيارة انقلبت بترعة النصر فى البحيرة التعرف على هوية جثتين غرقتا داخل سيارة انقلبت بترعة النصر فى البحيرة
حضر لقسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الاثنين، شخص يدعى "سليمان حميدة يونس " فلاح ومقيم بنجر السكر العامرية الإسكندرية، وتعرف على الجثة التى تم انتشالها من ترعة النصر، وقرر أنها لشقيقه "رزق حميدة يونس" سائق ومقيم بذات الناحية، وشخص يدعى"موسى ملح صبحى" مقيم بذات الناحية وما زال بالترعة المشار إليها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى مسح المجرى المائى لانتشال الجثة الثانية، وتحرر المحضر 24 أحوال القسم بتاريخه إرفاقاً بالمحضر الأصلى .

ترجع أحداث الواقعة للمحضر رقم 1083/2015 إدارى قسم شرطة غرب النوبارية بشأن انقلاب سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية سوداء اللون قيادة شخص مجهول الهوية فى العقد الثانى من العمر قمحى البشرة بترعة النصر أمام كوبرى الريان دائرة القسم، إثر انفجار الإطار الأمامى الأيمن، نتج عنه وفاة قائدها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365