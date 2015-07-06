التعرف على هوية جثتين غرقتا داخل سيارة انقلبت بترعة النصر فى البحيرة

حضر لقسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الاثنين، شخص يدعى "سليمان حميدة يونس " فلاح ومقيم بنجر السكر العامرية الإسكندرية، وتعرف على الجثة التى تم انتشالها من ترعة النصر، وقرر أنها لشقيقه "رزق حميدة يونس" سائق ومقيم بذات الناحية، وشخص يدعى"موسى ملح صبحى" مقيم بذات الناحية وما زال بالترعة المشار إليها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى مسح المجرى المائى لانتشال الجثة الثانية، وتحرر المحضر 24 أحوال القسم بتاريخه إرفاقاً بالمحضر الأصلى .

ترجع أحداث الواقعة للمحضر رقم 1083/2015 إدارى قسم شرطة غرب النوبارية بشأن انقلاب سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية سوداء اللون قيادة شخص مجهول الهوية فى العقد الثانى من العمر قمحى البشرة بترعة النصر أمام كوبرى الريان دائرة القسم، إثر انفجار الإطار الأمامى الأيمن، نتج عنه وفاة قائدها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام .