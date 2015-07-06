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عاطل يمزق جسد زميله بالمطواة بسبب 100 جنيه فى أبو النمرس بالجيزة

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عاطل يمزق جسد زميله بالمطواة بسبب 100 جنيه فى أبو النمرس بالجيزة عاطل يمزق جسد زميله بالمطواة بسبب 100 جنيه فى أبو النمرس بالجيزة
مزق عاطل جسد صديقه بالمطواة فى نهار رمضان بسبب 100 جنيه بمنطقة أبو النمرس جنوب الجيزة.

وألقت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد عليان رئيس المباحث ومعاونه الرائد هانى إسماعيل القبض على المتهم الذى اعترف بكواليس ارتكابه للجريمة.

وقال المتهم فى اعترافاته أمام أجهزة الأمن بإشراف اللواء محمد أبو الفتوح رئيس قطاع الجنوب والعميد إيهاب شلبى مفتش المباحث: "استلف منى المرحوم 100 جنيه.. وكل شوية أقوله هات الفلوس اللى عليك.. وهو عامل نفسه من بنها.. واستفزنى وأنا صايم فضربته بالمطواة"، وأحاله اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة للنيابة.

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