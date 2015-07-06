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نائب رئيس جامعة الأزهر: نتائج الكليات الأسبوع المقبل ونسب النجاح مرتفعة

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نائب رئيس جامعة الأزهر: نتائج الكليات الأسبوع المقبل ونسب النجاح مرتفعة نائب رئيس جامعة الأزهر: نتائج الكليات الأسبوع المقبل ونسب النجاح مرتفعة
أكد الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن 90% من النتائج بالكليات انتهت، مضيفا أن نسب النجاح مرتفعة بالمقارنة للفصل الدراسى الأول، لافتا إلى أن الطلاب تمكنوا من متابعة الدراسة بشكل أفضل مما تسبب فى ارتفاع نسب النجاح.

وأضاف الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، لـ"اليوم السابع"، أن النتائج سوف تعلن الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الجامعة شهدت التزاما كبيرا فى صفوف الطلاب بالمقارنة بالمراحل السابقة.
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