الحاجة "نجية" تتسلم منزلها بعد قليل بالمنيا

تُسلم الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا بعد قليل الحاجة نجية خلف أحمد (73 عاما) ، منزلها، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الهدم والبناء على نفقة الدولة، عقب قرار الرئيس عبدا لفتاح السيسى بإعادة بناء المنزل استجابة لرغبتها التى تم نشرها فى "اليوم السابع".

ونشرت اليوم السابع مناشدة الحاجة نجية، والتى طالبت بترميم المنزل الذى تعيش فيه مع أسرتها، والمكون من 35 مترا، على طابقين، حيث أوشك على الانهيار بسبب التصدعات والشروخ، وقامت الوحدة المحلية بتوفير سكن مؤقت للأسرة لحين الانتهاء من أعمال البناء والهدم.

وفقاً لتعليمات الرئيس.. «الحاجة نجيبة» تتسلم منزلها بعد انتهاء بنائه.. الحاجة نجيبة: «مش مصدقة نفسى وربنا يخلى رئيسنا.. وبدعيله من قلبى طول الوقت»

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بعد بنائه بقرار من الرئيس..محافظة المنيا تسلم الحاجة نجية منزلها