"التعليم": حرمان 300 طالب غشاش بالثانوية العامة من العام الدراسى

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الحالات التى تم حرمانها من العام الدراسى بين طلاب الثانوية العامة وصل إلى قرابة الـ" 300" طالب وطالبة حتى الآن، موضحا أن الشئون القانونية انتهت من فحص تلك الحالات.

وأضاف محمد سعد فى تصريحات صحفيه له، أن الشئون القانونية بالوزارة ما زالت تراجع الحالات الواردة من المحافظات، والتصديق على قرارات الحرمان حسب كل حالة على حدة.

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تطبق نصوص القرار الوزارى رقم 500 والذى يحدد حالات الحرمان من الامتحان، مشيرا إلى أن الحالات التى تم حرمانها من العام الدراسى كانت لطلاب تم ضبطهم متلبسين بحالات غش مستخدمين وسائل تكنولوجية على رأسها التليفون المحمول والساعات الذكية وسماعات البلوتوث، بالإضافة إلى وسائل الغش المعتادة.

جدير بالذكر أن الوزارة اعلنت عن أنه تم تحرير محاضر لـ1500 طالب خلال فترة الامتحانات والتى بدأت 6 من يونيو الماضى وانتهت فى 30 من نفس الشهر.