مقتل 7 اشخاص فى سقوط قنبلة بالخطأ من مقاتلة عراقية على بغداد

ادى "خلل فنى" فى طائرة مقاتلة عراقية اليوم الاثنين، الى سقوط قنبلة على منازل سكنية فى احد احياء شرق بغداد، ما ادى الى مقتل سبعة اشخاص على الاقل، بحسب مسؤولين عراقيين.

وافاد المتحدث باسم "خلية الاعلام الحربى" العميد سعد معن فى بيان عن "حدوث خلل فنى فى طائرة حربية عراقية من نوع "سوخوى" كانت عائدة من عمليات قصف لمواقع الارهابيين وقد علقت احدى القنابل لخلل فنى، واثناء عودتها الى قاعدتها سقطت القنبلة على ثلاثة منازل فى بغداد الجديدة".

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