أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 7 اشخاص فى سقوط قنبلة بالخطأ من مقاتلة عراقية على بغداد

Google+ Print
مقتل 7 اشخاص فى سقوط قنبلة بالخطأ من مقاتلة عراقية على بغداد مقتل 7 اشخاص فى سقوط قنبلة بالخطأ من مقاتلة عراقية على بغداد
ادى "خلل فنى" فى طائرة مقاتلة عراقية اليوم الاثنين، الى سقوط قنبلة على منازل سكنية فى احد احياء شرق بغداد، ما ادى الى مقتل سبعة اشخاص على الاقل، بحسب مسؤولين عراقيين.

وافاد المتحدث باسم "خلية الاعلام الحربى" العميد سعد معن فى بيان عن "حدوث خلل فنى فى طائرة حربية عراقية من نوع "سوخوى" كانت عائدة من عمليات قصف لمواقع الارهابيين وقد علقت احدى القنابل لخلل فنى، واثناء عودتها الى قاعدتها سقطت القنبلة على ثلاثة منازل فى بغداد الجديدة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365