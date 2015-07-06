المتحدث العسكرى يشكر وسائل الإعلام الوطنية على مساندة الجيش بمعركة سيناء

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن الجيش المصرى قد مر بالعديد من المعارك والحروب طوال تاريخه الوطنى المشرف، ولطالما كانت مواقف وسائل الإعلام المصرية المختلفة مشرفة ومضيئة وداعمة لجيشها الوطنية وقد جابهت القوات المسلحة المصرية منذ أيام قلائل حربين مختلفتين فى آن واحد، واحدة على الأرض من عدو خسيس جبان يتمسح فى رداء الدين الإسلامى الحنيف، والدين منه براء، وأخرى إعلامية شعواء، أدارتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة فى إطار الجيل الرابع من الحروب وحرب المعلومات.

وأضاف المتحدث العسكرى: "إذ تشكر القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام المصرية الوطنية على مساندتهم لجيشهم الوطنى... فإننا - ومن بين مئات المقالات المتميزة فى هذا الشأن - ننتهز هذه الفرصة لنشر مقال أحد كبار الكتاب الذين وقفوا - ولايزالوا - فى خندق واحد مع الجندى المصرى الأبى.

ونشر المتحدث العسكرى مقالا للكاتب الكبير والشاعر فاروق جويدة، الذى يتغنى بكلماته المبدعة جنود الوطن صبيحة كل يوم بنشيد الجيش (رسمنا على القلب وجه الوطن... نخيلاً ونيلاً وشعباً أصيلاً) بعنوان (جيش مصر)، نموذج لما قدمه الإعلام المصرى على مدار الأيام الماضية من دعم للقوات المسلحة.