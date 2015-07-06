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بلاتر يعترف بتدخل رئيسي فرنسا وألمانيا في عملية التصويت بمونديالي 2018 و2022

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بلاتر يعترف بتدخل رئيسي فرنسا وألمانيا في عملية التصويت بمونديالي 2018 و2022 بلاتر يعترف بتدخل رئيسي فرنسا وألمانيا في عملية التصويت بمونديالي 2018 و2022

اعترف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المستقيل من منصبه جوزيف بلاتر بتدخل رئيسي دولتي ألمانيا وفرنسا في عملية التصويت على الدولة المنظمة لمونديال 2018 و2022.

وأكد بلاتر أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي ونظيره الألماني كريستيان وولف حاولا التأثير على عملية اختيار الدولة المنظمة لكلتا البطولتين.

ونالت روسيا حق استضافة مونيدال 2018 بينما فازت قطر بحق استضافة مونديال 2022 في عملية تصويت شابها الكثير من الجدل والانتقادات.

وتحدث بلاتر لصحيفة (فيلتام سونتاج) الألمانية قائلا:"قبل منح بطولتي كأس العالم لروسيا وقطر، كان هناك تدخلات سياسية. السيدان ساركوزي ووولف حاولا التأثير على أصحاب الحق في التصويت".

وأضاف "لهذا السبب لدينا الآن كأس عالم ستقام في قطر. من قرروا ذلك عليهم أن يتحملوا مسؤولية اختيارهم".

وأردف "فقط انظر للشركات الألمانية، العديد منها الآن لديه مشروعات في قطر حتى قبل أن تتم عملية التصويت".

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فيديو اليوم السابع