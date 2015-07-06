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نجم أرسنال السابق عن أوزيل: عليه أن يكون لاعبا رائعا في المباريات الكبيرة وليس العادية فقط

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نجم أرسنال السابق عن أوزيل: عليه أن يكون لاعبا رائعا في المباريات الكبيرة وليس العادية فقط نجم أرسنال السابق عن أوزيل: عليه أن يكون لاعبا رائعا في المباريات الكبيرة وليس العادية فقط

صرح ينس ليمان حارس مرمى نادي أرسنال الإنجليزي السابق بأن على لاعب الفريق ومواطنه الألماني ميسوت أوزيل أن يقدم أفضل ما عنده في المباريات الكبيرة.

وقال ليمان لصحيفة (سن) الإنجليزية:"الكل يعلم بأن أوزيل قادر على أن يكون لاعبا رائعا. لكن عليك أن تكون لاعبا رائعا في المباريات الكبيرة".

وأضاف "لا يجب أن تكون ممتازا في المباريات الصغيرة، وتكون عاديا في المباريات الكبيرة".

وأردف "هو بالتأكيد قادر على هذا الأمر، لكن عليه أن يثبت ذلك. عليك أن تعرف كيف تفكر وكيف تخطط لنفسك".

وأتم "بالتأكيد هو قادر على التطور. لا يمكنك التحسن في اليوم الذي ستعتزل فيه كرة القدم، لكن قبل ذلك لديك متسع من الوقت".

وشارك اللاعب الدولي الألماني في 32 مباراة مع المدفعجية بالموسم المنصرم، سجل خلالها 5 أهداف، وساهم في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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