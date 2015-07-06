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رئيس الاتحاد البرازيلي: دونجا رفض تحدي قرار إيقاف نيمار

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رئيس الاتحاد البرازيلي: دونجا رفض تحدي قرار إيقاف نيمار رئيس الاتحاد البرازيلي: دونجا رفض تحدي قرار إيقاف نيمار

أكد والتر فيلدمان السكرتير العام للاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الجهاز الفني للفريق بقيادة دونجا رفض تحدي قرار إيقاف نجم نيمار أثناء بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وتعرض نيمار للإيقاف 4 مباريات بعد تعديه على أحد لاعبي كولومبيا عقب انتهاء مباراة الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كوبا أمريكا، وبالتالي انتهت رحلته مبكرا مع السيليساو.

وقال فيلدمان للبرنامج التلفزيوني البرازيلي (إسبورتي إسبيكتاكلار):"هناك أوقاتا صعبة تستلزم القيام بقرارات معينة يتضح فيما بعد ما إذا كانت صحيحة أم لا".

وأضاف "الجهاز الفني لم يتردد وطلب منا ألا نتحدى قرار إيقاف نيمار لأنه في مصلحة اللاعب".

وبعد إيقاف نيمار، فازت البرازيل على فنزويلا في دور المجموعات قبل أن تودع من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام باراجواي.

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فيديو اليوم السابع

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