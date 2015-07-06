ماسكيرانو: ما قيل عن شجاري مع بانيجا أمر سخيف.. لقد امتلك الشجاعة لتسديد ركلة ترجيح

نفى خافيير ماسكيرانو مدافع منتخب الأرجنتين ما قيل عن أنه تشاجر مع زميله إيفر بانيجا عقب خسارة الفريق لنهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح أمام تشيلي.

وقال ماسكيرانو لصحيفة (أولي) الأرجنتينية:"لقد سمعت بأنني جلبت بانيجا، لكنني لست ذلك الشخص. هذا سخيف".

وأضاف "لن أوجه أصابع الاتهام أبدا للاعب تملك الشجاعة لكي يسدد ركلة ترجيح في مباراة نهائية أمام 70 ألف متفرج".

وخسرت الأرجنتين النهائي بركلات الترجيح أمام المنظم تشيلي 4-1 بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، إذ أخفق كل من جونزالو إيجواين وإيفر بانيجا في تحويل الركلتين الثانية والثالثة للـ"ألباسيليستي" داخل الشباك.