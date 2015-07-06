أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماسكيرانو: ما قيل عن شجاري مع بانيجا أمر سخيف.. لقد امتلك الشجاعة لتسديد ركلة ترجيح

Google+ Print
ماسكيرانو: ما قيل عن شجاري مع بانيجا أمر سخيف.. لقد امتلك الشجاعة لتسديد ركلة ترجيح ماسكيرانو: ما قيل عن شجاري مع بانيجا أمر سخيف.. لقد امتلك الشجاعة لتسديد ركلة ترجيح

نفى خافيير ماسكيرانو مدافع منتخب الأرجنتين ما قيل عن أنه تشاجر مع زميله إيفر بانيجا عقب خسارة الفريق لنهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح أمام تشيلي.

وقال ماسكيرانو لصحيفة (أولي) الأرجنتينية:"لقد سمعت بأنني جلبت بانيجا، لكنني لست ذلك الشخص. هذا سخيف".

وأضاف "لن أوجه أصابع الاتهام أبدا للاعب تملك الشجاعة لكي يسدد ركلة ترجيح في مباراة نهائية أمام 70 ألف متفرج".

وخسرت الأرجنتين النهائي بركلات الترجيح أمام المنظم تشيلي 4-1 بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، إذ أخفق كل من جونزالو إيجواين وإيفر بانيجا في تحويل الركلتين الثانية والثالثة للـ"ألباسيليستي" داخل الشباك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع