ضبط 14 قطعة سلاح فى حملة أمنية بمركز أخميم سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، برئاسة الرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز، بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من ضبط 14 قطعة سلاح مختلفة الأنواع مع بعض الخارجين عن القانون.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع الشرق، والنقباء محمد طه، وعمر عبد الخالق معاونو مباحث المركز، من ضبط المتهم مختار ص ا، حاصل على دبلوم صنايع، وبحوزته طبنجة 9م و10 طلقات حية، وضبط الزين ا ك 30 عاما عامل، وبحوزته فرد خرطوش وبندقية آلية، و10 طلقات، وضبط عبد اللاه ع ع 22 عاما، عامل وبحوزته فرد روسى، وضبط جلال خ خ، 42 عاما، وبحوزته فرد خرطوش، وضبط أشرف و ه خ، حاصل على دبلوم، وبحوزته بندقية آلية وطبنجة 9م، وإسلام ج أ 30 عاما عامل، وبحوزته طبنجة 9م، وضبط محمد ع ع، 23 عاما عامل، وبحوزته فرد خرطوش، وضبط حلمى ح ف عامل، بحوزته بندقية آلية، وممدوح ص ع 46 عاما، عامل وبحوزته فرد خرطوش وطبنجة 9 م، و4 طلقات من ذات العيار، ومحمود ع أ ش 40 عاما عامل، وبحوزته طبنجة 9 م، تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة النيابة العامة لتتولى التحقيق.