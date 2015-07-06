ضبط عاطلين بحوزتهما 140 تذكرة هيروين و2 كيلو بانجو بالعاشر

أسفرت حملة شنها قسم أول العاشر من رمضان بقيادة الرائد أحمد غازى رئيس المباحث على مجاورات مدينة العاشر، عن ضبط 140 تذكرة هيروين قبل توزيعها فى العاشر وسلاح أبيض وبندقية خرطوش.

وتم القبض على محمد محمد أحمد محمود صقر21 عاما وشهرته "الصقر"، ومقيم بالمجاورة 31 والذى يعد من أكبر تجار المخدرات فى المدينة، وبحوزته 107 تذاكر هيروين وسلاح أبيض تمهيدا لبيعها، ومبالغ مالية، وتم القبض أيضا على حسن على إبراهيم عمر 38 سنة ومقيم بالمجاورة 14 بالعاشر وبحوزته 2 كيلو بانجو وبندقية خرطوش محلية الصنع وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر رقم 5 أحوال أول العاشر لسنة 2015.

كما أسفرت الحملة عن ضبط محمد شاذلى مصطفى عفيفى 39 عاما فنى لحام ومقيم بالمجاورة 46 وبحوزته 33 تذكرة هيروين و350 جنيها، وتم تحويله للنيابة بعد تحرير المحضر رقم 53 أحوال العاشر، والتى أمرت بحبسه 4 أيام.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، بنتائج الحملة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة تحقيقات النيابة.