أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطلين بحوزتهما 140 تذكرة هيروين و2 كيلو بانجو بالعاشر

Google+ Print
ضبط عاطلين بحوزتهما 140 تذكرة هيروين و2 كيلو بانجو بالعاشر ضبط عاطلين بحوزتهما 140 تذكرة هيروين و2 كيلو بانجو بالعاشر
أسفرت حملة شنها قسم أول العاشر من رمضان بقيادة الرائد أحمد غازى رئيس المباحث على مجاورات مدينة العاشر، عن ضبط 140 تذكرة هيروين قبل توزيعها فى العاشر وسلاح أبيض وبندقية خرطوش.

وتم القبض على محمد محمد أحمد محمود صقر21 عاما وشهرته "الصقر"، ومقيم بالمجاورة 31 والذى يعد من أكبر تجار المخدرات فى المدينة، وبحوزته 107 تذاكر هيروين وسلاح أبيض تمهيدا لبيعها، ومبالغ مالية، وتم القبض أيضا على حسن على إبراهيم عمر 38 سنة ومقيم بالمجاورة 14 بالعاشر وبحوزته 2 كيلو بانجو وبندقية خرطوش محلية الصنع وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر رقم 5 أحوال أول العاشر لسنة 2015.

كما أسفرت الحملة عن ضبط محمد شاذلى مصطفى عفيفى 39 عاما فنى لحام ومقيم بالمجاورة 46 وبحوزته 33 تذكرة هيروين و350 جنيها، وتم تحويله للنيابة بعد تحرير المحضر رقم 53 أحوال العاشر، والتى أمرت بحبسه 4 أيام.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، بنتائج الحملة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة تحقيقات النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365