بالصور.. حفل إفطار للأيتام بالتربية والتعليم في الوادى الجديد‎

شهد صلاح محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، وقيادات التربية والتعليم الإفطار الجماعى للأطفال الأيتام بمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة.

وقال ناصف أنيس، مدير إدارة المدرسة الإعدادية المشتركة بالخارجة أن الإفطار الجماعى للأيتام تحرص عليه المدرسة كل عام بحضور قدامى العاملين بالمدرسة وأعضاء مجلس الآباء والأمناء والمعلمين ونقيب المعلمين بالخارجة.

وأضاف أنه فى نهاية حفل الإفطار تم تسليم دفاتر توفير لطلاب الصف الإعدادى الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوى العام والفنى، بالإضافة إلى تسليم هدايا عينية مقدمه من مديرية التضامن الإجتماعى فى إطار المشاركة المجتمعية ودور المدرسة الرائد لخدمه طلاب المدرسة.