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الليلة..الزمالك يسعى لحسم الدوري على حساب الاسماعيلي

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الليلة..الزمالك يسعى لحسم الدوري على حساب الاسماعيلي الليلة..الزمالك يسعى لحسم الدوري على حساب الاسماعيلي

يستأنف فريق نادي الزمالك، اليوم الاثنين، مبارياته المؤجلة من الأسبوع لـ 30 لمسابقة الدوري الممتاز، ليلتقي مع نادي الاسماعيلي، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد بتروسبورت.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الإسماعيلى، لحسم  درع الدورى الممتاز وتعويض الخسارة أمام المقاصة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك صدارة الدورى الممتاز برصيد 77 نقطة ويحتاج لحصد 7 نقاط من 5 مباريات لضمان تحقيق الدرع، في حين يسعى فريق الاسماعيلي لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد فوزه على سموحة بثلاثة أهداف لهدف، لـيحتل بها المركز الخامس برصيد 55 نقطة.

 

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