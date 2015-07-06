الليلة..الزمالك يسعى لحسم الدوري على حساب الاسماعيلي

يستأنف فريق نادي الزمالك، اليوم الاثنين، مبارياته المؤجلة من الأسبوع لـ 30 لمسابقة الدوري الممتاز، ليلتقي مع نادي الاسماعيلي، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد بتروسبورت.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الإسماعيلى، لحسم درع الدورى الممتاز وتعويض الخسارة أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.