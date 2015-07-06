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مختار يرفض الرد على اتهامات ' التفويت ' ويعبر عن إعجابه بجمهور المصري

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مختار يرفض الرد على اتهامات ' التفويت ' ويعبر عن إعجابه بجمهور المصري مختار يرفض الرد على اتهامات ' التفويت ' ويعبر عن إعجابه بجمهور المصري

رفض مختار مختار مدرب النادي المصري البورسعيدي الرد على الأقاويل التي زعمت بأنه سيهدي الأهلي نقاط المباراة في مواجهة الإثنين بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد مختار لمواجهة الفريق الذي لعب له من قبل، الأهلي، على استاد شرم الشيخ في مباراة يحتاج فيها الأخير الفوز من أجل الاستمرار في مطاردة المتصدر نادي الزمالك.

وضمن المصري البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل مع مختار بعد فوزه بمباراتيه الأخيرتين في المسابقة بهدف دون رد على وادي دجلة والاتحاد السكندري.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي المصري قال مختار:"سعيد جدا أنا والجهاز الفني واللاعبين بمساندة الجميع في بورسعيد. أشعر بالدهشة من تجمع جماهير الفريق لمشاهدة المباريات أمام الشاشات العملاقة في المدينة".

وأضاف "هذا الأمر كان الدافع الأكبر للفريق للخروج من أزمته، فالكل يعمل في بورسعيد من أجل إعداد فريق قوي للمصري. أريد أن أشكر اللاعبين على مجهودهم، إصرارهم على الفوز كان رائعا".

وأردف "لم أتخذ قراري بعد بشأن البقاء مع الفريق الموسم المقبل، لكن أريد أن يتكاتف الجميع من أجل النادي في المرحلة القادمة. عندما أرى توفير الاحتياجات التي يحتاجها الفريق سأجدد على الفور".

وتابع "الاستعداد لمباراة الأهلي عادي جدا، فهي مثل أي مباراة أخرى. الأهم في تلك المباراة هي أن تخرج في إطار من الروح الرياضية".

وأتم "لن أرد على الأقاويل المثارة مؤخرا بشأن تفويت المباراة، فلقد أطحت بالأهلي مسبقا من كأس عام 2011 مع إنبي. أنا مدرب محترف، وانتمائي الوحيد يكون للفريق الذي أقوده".

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