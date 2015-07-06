مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية يلتقي وفد من حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني

التقى السفيرعبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية بوفد من حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني برئاسة عارف الزوكا أمين عام الحزب وعضوية كل من أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق ياسر العواضي الأمين العام المساعد، حيث أعرب الوفد عن خالص تعازي الحزب لمصر جراء الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مؤخراً، مؤكداً حرص الحزب علي علاقاته مع مصر واعتزازه بمواقفها العربية والقومية.

تم استعراض تطورات الأوضاع علي الساحة اليمنية، حيث تم التأكيد علي الموقف المصري الثابت المساند لليمن ووحدة واستقرار وسلامة أراضيه وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية بين مختلف المكونات اليمنية بما يحقن الدماء ويضمن استمرار العملية الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها قرار رقم 2216.

كما تناول الاجتماع التسهيلات التي تقدمها مصر في منح تأشيرات الدخول لليمنيين الوافدين والمقيمين علي أرضها، وطلب الوفد اليمني من الحكومة المصرية التوسع في تلك التسهيلات، وأبدي تقديره لكل ما تقدمه مصر لمساعدة الشعب اليمني خلال الأزمة الراهنة، بما يتسق مع العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الشعبين الشقيقين.