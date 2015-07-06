سقوط عصابة يقودها مسجل خطر لسرقة الكابلات الكهربائية فى البساتين

تمكن رجال مباحث قسم شرطة البساتين من القبض على تشكيل عصابى يقوده مسجل خطر تخصص فى سرقة الكابلات الكهربائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية من رجال مباحث البساتين الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط "إسماعيل ش م"، 34 سنة، سباك، ومقيم دائرة القسم (مسجل خطر) سرقات عامة والسابق اتهامه فى قضية (سرقة) البساتين لسنة 2014م، و"محمد م س" 32 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية (قتل) البساتين، و"سعيد ح أ"، 25 سنة، سائق، ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى قضية (قتل) البساتين، أثناء استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية (تروسيكل).

وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على أجنة حديدية ومقص حديدى، وسلاح أبيض وشروعهم فى سرقة كابلات كهربائية من داخل كابينة كهرباء بدائرة القسم بأسلوب القطع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.