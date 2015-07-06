أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عصابة يقودها مسجل خطر لسرقة الكابلات الكهربائية فى البساتين

Google+ Print
سقوط عصابة يقودها مسجل خطر لسرقة الكابلات الكهربائية فى البساتين سقوط عصابة يقودها مسجل خطر لسرقة الكابلات الكهربائية فى البساتين
تمكن رجال مباحث قسم شرطة البساتين من القبض على تشكيل عصابى يقوده مسجل خطر تخصص فى سرقة الكابلات الكهربائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية من رجال مباحث البساتين الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط "إسماعيل ش م"، 34 سنة، سباك، ومقيم دائرة القسم (مسجل خطر) سرقات عامة والسابق اتهامه فى قضية (سرقة) البساتين لسنة 2014م، و"محمد م س" 32 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية (قتل) البساتين، و"سعيد ح أ"، 25 سنة، سائق، ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى قضية (قتل) البساتين، أثناء استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية (تروسيكل).

وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على أجنة حديدية ومقص حديدى، وسلاح أبيض وشروعهم فى سرقة كابلات كهربائية من داخل كابينة كهرباء بدائرة القسم بأسلوب القطع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365