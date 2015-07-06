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مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة بترعة النصر بالبحيرة

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مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة بترعة النصر بالبحيرة مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة بترعة النصر بالبحيرة
لقى صباح اليوم سائق مصرعه جراء انقلاب سيارة بترعة النصر أمام كوبرى الريان دائرة قسم شرطة غرب النوبارية، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة .

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية سوداء اللون قيادة شخص مجهول الهوية فى العقد الثانى من العمر بالترعة المشار إليها، إثر انفجار الإطار الأمامى الأيمن .

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام، وتم رفع السيارة من المجرى المائى، وتحرر المحضر 1083/2015 إدارى القسم .

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