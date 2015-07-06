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غداً.. رابع جلسات محاكمة "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين

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غداً.. رابع جلسات محاكمة "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين غداً.. رابع جلسات محاكمة "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين
تنظر، غداً الثلاثاء، الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليون جنيه من أموال المواطنين، بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية.

ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد - المستريح - صاحب مجموعة شركات بيراميدز إنترناشيونال، فى القضية المقيدة برقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات، أن "المستريح" قام فى الفترة من بداية عام 2011 حتى شهر مارس الماضى، بتلقى أموال من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

وتبين من تحريات قطاع مكافحة جرائم النقد والتهريب بمباحث الأموال العامة، أن "المستريح" تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها دون تمييز، نظير فوائد مالية بنسب متفاوتة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه امتنع عن رد أموال المواطنين بعد انقطاعه عن سداد نسبة الفائدة الربحية المتفق عليها.

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مصر 365