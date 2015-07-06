"الأرصاد": طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب البلاد، والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

سوهاج

أسوان

الصغرى 23 والعظمى 33،الصغرى 23 والعظمى 29،الصغرى 22 والعظمى 30،الصغرى 24 والعظمى 37،الصغرى 27 والعظمى 41.