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"التطوير الحضرى" تشارك فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة بحملات نظافة

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"التطوير الحضرى" تشارك فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة بحملات نظافة "التطوير الحضرى" تشارك فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة بحملات نظافة
قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، إن الوزارة أرسلت للفريق مهاب مميش خطابا يتضمن رغبة الوزارة فى المشاركة باحتفالات قناة السويس الجديدة، المقرر افتتاحها فى السادس من شهر أغسطس المقبل، لافتة إلى أنه من المقترح أن تعرض الوزارة أبرز فوائد منظومة المخلفات المتكاملة، تمهيدا لتطبيقها بشركات القناة الجديدة، وكذلك القيام بحملات نظافة فى القناة.

وأضافت إسكندر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقترح أن يتم تخصيص "استاند" خلال حفل الافتتاح لتعريف الحاضرين بمنظومة الفصل من المنبع، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق المنظومة بمحافظة السويس تزامنا مع حفل الافتتاح فى الشهر المقبل.

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