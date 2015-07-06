حزب التجمع: جاهزون بوفد شعبى وسياسى لدعم الدولة فى سيناء

قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة لسيناء، أعلن للعالم أجمع أنه لا مجال للإرهابيين على أرض مصر وأن فكرة إعلان ما يسمى إمارة أو ولاية إسلامية فى سيناء لا ولن يحدث.

وأكد الأمين العام لحزب التجمع، لـ"اليوم السابع"،أن حزبه يقدم التحية القوات المسلحة على ما تبذله فى مواجهة الإرهاب ومحاربته متابعا: "لو رأت القوات المسلحة ان الظروف تسمح أن يقوم وفد سياسى شعبى بزيارة شمال سيناء، وإعلان الدعم المعنوى والسياسى لمواجهة الإرهاب فنحن مستعدون".

وأضاف: "هناك حركة شعبية وسياسية تطالب الحكومة بإعادة النظر فى معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل والعمل على تعديلها حتى تتاح الفرصة أمام القوات المسلحة بالتواجد بالكثافة التى تتطلبها الظروف فى اى بقعة من بقاع سيناء".

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