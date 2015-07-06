استجابة لليوم السابع.."الوزراء" يقرر علاج إبراهيم إسماعيل على نفقة الدولة

فى استجابة فورية لما نشر فى "اليوم السابع" بالعدد الصادر فى ٣ يوليو الجارى، عن حالة المواطن إبراهيم إسماعيل ومناشدة زوجته علاجه على نفقة الدولة تلقى "اليوم السابع" اتصالا هاتفيا من رئاسة الوزراء أكد فيه المركز الإعلامى لرئيس الوزراء أنه تم رصد مُناشدة زوجة المواطن "إبراهيم إسماعيل صقر" بقرية زهرة بالمنيا لوزارة الصحة بسرعة التدخل لعلاجه على نفقة الدولة.

ويُعانى إبراهيم من مرض اختلاط كرات الدم البيضاء بالحمراء، وهو ما يتطلب إجرائه جراحة تكلفتها تصل إلى 50 ألف جنيه لتغيير الدم بالكامل وفصل كرات الدم البيضاء عن الحمراء: تم التواصل مع مدير مستشفى الشيخ زايد والذى طلب الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالحالة لفحصها وتحديد مدى إمكانية علاجه بالمستشفى على نفقة الدولة، كما تم التواصل مع أسرة المواطن والتى أكدت أنها سترسل تلك التقارير الطبية يوم الأربعاء المقبل.

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