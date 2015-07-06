أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استجابة لليوم السابع.."الوزراء" يقرر علاج إبراهيم إسماعيل على نفقة الدولة

Google+ Print
استجابة لليوم السابع.."الوزراء" يقرر علاج إبراهيم إسماعيل على نفقة الدولة استجابة لليوم السابع.."الوزراء" يقرر علاج إبراهيم إسماعيل على نفقة الدولة
فى استجابة فورية لما نشر فى "اليوم السابع" بالعدد الصادر فى ٣ يوليو الجارى، عن حالة المواطن إبراهيم إسماعيل ومناشدة زوجته علاجه على نفقة الدولة تلقى "اليوم السابع" اتصالا هاتفيا من رئاسة الوزراء أكد فيه المركز الإعلامى لرئيس الوزراء أنه تم رصد مُناشدة زوجة المواطن "إبراهيم إسماعيل صقر" بقرية زهرة بالمنيا لوزارة الصحة بسرعة التدخل لعلاجه على نفقة الدولة.

ويُعانى إبراهيم من مرض اختلاط كرات الدم البيضاء بالحمراء، وهو ما يتطلب إجرائه جراحة تكلفتها تصل إلى 50 ألف جنيه لتغيير الدم بالكامل وفصل كرات الدم البيضاء عن الحمراء: تم التواصل مع مدير مستشفى الشيخ زايد والذى طلب الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالحالة لفحصها وتحديد مدى إمكانية علاجه بالمستشفى على نفقة الدولة، كما تم التواصل مع أسرة المواطن والتى أكدت أنها سترسل تلك التقارير الطبية يوم الأربعاء المقبل.

- استجابة لليوم السابع.. محلب يقرر إجراء عملية أطفال أنانيب لزوجين بسوهاج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365