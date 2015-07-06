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75%من القراء يتوقعون نجاح التموين فى السيطرة على الأسعار خلال العيد

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75%من القراء يتوقعون نجاح التموين فى السيطرة على الأسعار خلال العيد 75%من القراء يتوقعون نجاح التموين فى السيطرة على الأسعار خلال العيد
فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح وزارة فى السيطرة على السلع خلال عيد الفطر المبارك؟"، توقع غالبية القراء نجاح وزارة التموين فى السيطرة على أسعار السلع خلال عيد الفطر المبارك.

وتوقع 75%من القراء نجاح وزارة التموين فى السيطرة على أسعار السلع خلال عيد الفطر، فى الوقت الذى استبعد فيه 24%من القراء نجاح وزارة التموين فى السيطرة على أسعار السلع خلال عيد الفطر المبارك، بينما أعرب 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>وزارة التموين تواصل شن حملاتها على "مافيا الأغذية الفاسدة".. إغلاق 17 مصنعا غير مرخص.. ومباحث التموين تحبط بيع 490 طن تمر وزبيب و54 ألف عبوة ياميش غير صالحة للاستهلاك الآدمى.. وتطارد المتلاعبين بالدعم

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مصر 365

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