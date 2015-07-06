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اندلاع حريق هائل بمزرعة موالح على مساحة 45 فدانا فى البحيرة بسبب سيجارة

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اندلاع حريق هائل بمزرعة موالح على مساحة 45 فدانا فى البحيرة بسبب سيجارة اندلاع حريق هائل بمزرعة موالح على مساحة 45 فدانا فى البحيرة بسبب سيجارة
شب فجر اليوم حريق هائل بمزرعة موالح بناحية قرية المجد بدائرة مركز شرطة بدر، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة .

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق بمزرعة ملك " مسعود عبدالله مسعود " فلاح ومقيم بذات الناحية بمساحة 45 فدانا منزرعة بأشجار "المانجو" (غير مثمر)، وموالح وتم السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات ".

بسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحرائق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنياً، وتحرر المحضر 3101/2015 إدارى المركز .
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