للرجال والنساء: تغيرات شكل الجسم دليل على ارتباك الهرمونات

هناك بعض التغيرات التى تطرأ على جسم الرجل والمرأة وتؤدى إلى وجود خلل فى شكل الجسم لكل منهما، نتيجة لوجود خلل فى بعض الهرمونات بالجسم، مما يتسبب فى ترسيب الدهون فى بعض المناطق بالجسم.

وحول هذا يقول الدكتور هانى كمال، أخصائى التغذية والسمنة، إن تغير الهرمونات فى جسم الرجل والمرأة يساعد على تغيير شكل الجسم لكل منهما، مما يتسبب فى تراكم الدهون ببعض المناطق غير الطبيعية لجسم الرجل أو المرأة، فبالنسبة لجسم الرجل الذى تتراكم فيه الدهون فى منطقة الفخذين، فيكون ذلك دليل على وجود خلل فى هرمونات الذكورة.

ويتابع أنه بالنسبة للشكل الطبيعى لجسم الرجل، عند وجود زيادة فى الدهون بالجسم أو السمنة تترسب الدهون فى منطقة الصدر والبطن، أما بالنسبة للمرأة تترسب الدهون لديها فى الحوض والفخذين، وفى حالة وجود ارتفاع فى هرمون الذكورة أو الأنوثة، ينتج عنه زيادة فى أماكن مختلفة بالجسم سواء للرجل أو المرأة، لذا فى هذه الحالة من الضرورى إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة ومعرفة نسبة هرمونات الذكورة والأنوثة لمعرفة الخلل فى الجسم.

ويشير د. هانى كمال أنه من الضرورى التغلب على أى زيادة فى الوزن من خلال ممارسة بعض التمرينات الرياضية او إتباع نظام غذائى مناسب.