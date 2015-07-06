طائرات التحالف العربى تقصف مواقع موالية للحوثيين وصالح فى صنعاء ومأرب

صنعاء / أ ش أ /



> قصفت طائرات دول التحالف العربى قبل فجر اليوم عدة مواقع تابعة لجماعة الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح وشخصيات موالية لهم فى مناطق متفرقة من صنعاء.

>وذكر موقع " يمن فويس " الإخباى أن الطائرات استهدفت منزل عمار محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس السابق وكيل جهاز الامن القومى سابقا والمنزل الجديد للقيادى عبد الملك الطيب قائد الأمن المركزى السابق المقرب من صالح ومنزل فارس مناع محافظ صعدة السابق الموالى للحوثيين.

>كما استهدفت الطائرات - حسب الموقع - مقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبى العام - الذى يترأسه صالح - فى حى حدة ومعسكر السواد للحرس الجمهورى جنوب صنعاء ومنطقة صرف شمال شرق العاصمة.. كما عاودت الطائرات قصف مجمع دار الرئاسة فى منطقة النهدين حيث تتمركز ألوية الحماية الرئاسية ومعسكر الحفا للحرس الجمهورى ومدرسة الحرس على طريق مطار صنعاء .

>وفى نفس السياق ، قصفت الطائرات أكبر مركز تجمع لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق فى منطقة صرواح فى محافظة مأرب شرقى اليمن.

>وذكر موقع / مأرب برس / أن الطائرات قصفت المركز الذى تتخذه الميليشيات كمقر لتجنيد العشرات تحت مسمى الانتساب إلى الجيش وتدربهم قيادات ميدانية حوثية ، وأضاف " إن النيران اشتعلت فى المركز بشكل كبير واستمرت لأكثر من ساعة".

>من ناحية أخرى ، تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية اليمنية - المؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادى - وميليشيات الحوثيين وصالح شمال غرب المحافظة منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم ولم تعرف نتيجة الاشتباكات حتى الآن.

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