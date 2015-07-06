قوات إسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية

أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "قوات من الجيش وحرس الحدود والشرطة اعتقلت الليلة الماضية ثلاثة فلسطينيين فى مناطق العروب وبيت آمر والخليل بينهم ناشط من حركة حماس".

وأحيل المعتقلون إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.

وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".

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