أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات إسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية

Google+ Print
قوات إسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات إسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية
أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "قوات من الجيش وحرس الحدود والشرطة اعتقلت الليلة الماضية ثلاثة فلسطينيين فى مناطق العروب وبيت آمر والخليل بينهم ناشط من حركة حماس".

وأحيل المعتقلون إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.

وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365