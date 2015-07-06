قوات إسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية

أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "قوات من الجيش وحرس الحدود والشرطة اعتقلت الليلة الماضية ثلاثة فلسطينيين فى مناطق العروب وبيت آمر والخليل بينهم ناشط من حركة حماس".
وأحيل المعتقلون إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.
وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".
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