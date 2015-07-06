توزيع 3 آلاف كرتونة مساعدات غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد على أهالى سيناء

يستعد اتحاد المبادرات الاجتماعية بشمال سيناء "مبادرون" لتوزيع 2969 كرتونة مواد غذائية تم التنسيق لنقلها لشمال سيناء، وهى مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية.

وقال محمد التمساح منسق اتحاد المبادرات إنه سيتم ابتداء من غد وصول المساعدات وستقوم الجمعيات والمبادرات المشاركة بتسلمها وتوزيعها على المستحقين.

وأشار إلى أن اتحاد المبادرات الاجتماعية بشمال سيناء يضم جمعية الفيروز، وجمعية شباب الفيروز، ومبادرة ابدأ بنفسك، وجمعية حدوتة، وجمعية قلب واحد، ومؤسسة إنسان، ومؤسسة سيناء قلب مصر، ومبادرة فكرة خير، وجمعية الجورة.