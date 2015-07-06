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الجيش الجزائرى يبدأ عملية بحث عن مهاجرين غير شرعيين بولاية "تمنراست"

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الجيش الجزائرى يبدأ عملية بحث عن مهاجرين غير شرعيين بولاية "تمنراست" الجيش الجزائرى يبدأ عملية بحث عن مهاجرين غير شرعيين بولاية "تمنراست"
كشفت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى بدأت أمس الأحد، عملية واسعة بحثا عن مهاجرين سريين من جنسيات إفريقية ضلوا طريقهم فى الصحراء الفاصلة بين النيجر والجزائر بإقليم ولاية "تمنراست" .

وذكر موقع "الشروق أون لاين" نقلا عن مصدر أمنى ، أن هذه العملية جاءت إثر اكتشاف ثلاث جثث لمهاجرين أفارقة هلكوا تحت تأثير العطش الشديد بسبب الحرارة التى حالت دون وصول المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة لمدينة "عين قزام" الحدودية سيرا على الأقدام ، حيث تجاوزت درجة الحرارة الـ 50 درجة مئوية خلال الأيام الأخيرة بالشريط الحدودى فى الجنوب .

وأشار المصدر إلى أن سائق شاحنة عثر على الجثث جنوب مدينة "عين قزام" المتاخمة للحدود النيجيرية ، ويرجح أنها لأشخاص من جنسيات إفريقية دون أن يتم تحديدها ، وقدم بلاغا أمس الأول لقوات الأمن الوطنى التى توجهت لمنطقة "ولاغين" جنوب عين قزام ، وهى المنطقة التى عثر بها على الجثث .

وتعد المنطقة الفاصلة بين ولاية "تمنراست" الجزائرية والنيجر - التى تعد مسلكا مهما للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة ومهربى البشر ـ من أصعب المناطق خاصة خلال فترة الحرارة ، حيث سجلت عدة حالات وفاة بسبب العطش إثر ضل الطريق فى الصحراء الوعرة لافتقارها للمعالم التى تجعل تمييز المسارات ممكنا ، كما أن الاهتداء إلى الطريق لا يجيده إلا خبراء متمرسين وكثيرا ما يتخلون عن المهاجرين غير الشرعيين نتيجة المراقبة الأمنية أو لأسباب أخرى .
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مصر 365