رئيس وزراء فلسطين: ملتزمون بالإنتصار لمعاناة أهالى الأسرى و ذوى الشهداء

جدد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله ، تعهده بصون وحدة الفلسطينيين الداخلية حتى تحقيق الأهداف الوطنية التى من أجلها ضحوا، مشددا على أن الالتزام بالانتصار لمعاناة أهالى الأسرى وذوى الشهداء هو التزام مطلق ولا رجعة عنه .إعلان - Ads إعلان - Ads
وحيا رئيس الوزراء الفلسطينى الصمود البطولى والأسطورى الذى يسطره الأسرى البواسل فى سجون ومعتقلات الاحتلال، الأطفال منهم والمرضى والنساء، وأعضاء المجلس التشريعى، وفى القلب منهم أسرى القدس المحتلة.
وقال الحمد الله فى تصريح الليلة، إن الحكومة الفلسطينية تعمل بأقصى طاقاتها ووفق ما تيسر من إمكانيات ، لتعزيز صمود أهالى أسرى وشهداء فلسطين والاستجابة الفاعلة لاحتياجاتهم .
وحيا رئيس الوزراء الفلسطينى الصمود البطولى والأسطورى الذى يسطره الأسرى البواسل فى سجون ومعتقلات الاحتلال، الأطفال منهم والمرضى والنساء، وأعضاء المجلس التشريعى، وفى القلب منهم أسرى القدس المحتلة.
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