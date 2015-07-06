رئيس وزراء فلسطين: ملتزمون بالإنتصار لمعاناة أهالى الأسرى و ذوى الشهداء

جدد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله ، تعهده بصون وحدة الفلسطينيين الداخلية حتى تحقيق الأهداف الوطنية التى من أجلها ضحوا، مشددا على أن الالتزام بالانتصار لمعاناة أهالى الأسرى وذوى الشهداء هو التزام مطلق ولا رجعة عنه .

وقال الحمد الله فى تصريح الليلة، إن الحكومة الفلسطينية تعمل بأقصى طاقاتها ووفق ما تيسر من إمكانيات ، لتعزيز صمود أهالى أسرى وشهداء فلسطين والاستجابة الفاعلة لاحتياجاتهم .

وحيا رئيس الوزراء الفلسطينى الصمود البطولى والأسطورى الذى يسطره الأسرى البواسل فى سجون ومعتقلات الاحتلال، الأطفال منهم والمرضى والنساء، وأعضاء المجلس التشريعى، وفى القلب منهم أسرى القدس المحتلة.

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