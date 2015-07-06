مقتل جندى وإصابة آخر بالجيش الليبى جراء اشتباكات ببنغازى

قتل جندى وأصيب آخر من قوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقال الناطق الرسمى باسم الكتيبة الأولى مشاة ببنغازى أحمد الخراز فى تصريح صحفى الليلة، " إن أحد أفراد الكتيبة الأولى مشاة ويدعى طه الشعافى، قتل فى محور عمر بن العاص ببنغازى جراء الاشتباكات مع أنصار الشريعة، لافتا إلى أن جنديا بالقوات المساندة جرح جراء الاشتباكات بالمحور ".

يشار إلى أن الكتيبة الأولى مشاة وشباب المناطق المساندين لهم سيطروا على عدد من المبانى بمحور "عمرو بن العاص".

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