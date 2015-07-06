رئيس المؤتمر الوطنى الليبى "المنتهية ولايته" يلتقى عضوا بالبرلمان الفرنسى

التقى رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" نورى أبو سهمين مع عضو البرلمان الفرنسى جان فريديريك بويسون، والوفد المرافق له الذى يزور ليبيا حاليا .

وذكر المكتب الإعلامى للمؤتمر الليبى فى بيان الليلة، أن الجانبين ناقشا بمقر المؤتمر فى العاصمة طرابلس، ملف الهجرة غير المشروعة وتداعياتها على ليبيا وعلى دول الاتحاد الأوروبى، وكذلك موضوع الحوار السياسى الليبى الذى ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وآخر مستجداته .

ومن جانبه، اقترح جان فريدريك بويسون عضو لجنة التشريعات فى البرلمان الفرنسى أن يقوم وفد برلمانى فرنسى بزيارة لليبيا وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

>