وزير خارجية السودان يبحث مع سفير جنوب إفريقيا بالخرطوم دعم العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، مع سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالخرطوم فرانسيس ملواى ، مساء الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق الأغراض المشتركة للحكومتين والشعبين .

وأكد سفير جنوب إفريقيا فى تصريح عقب اللقاء وجود كثير من القواسم المشتركة التى تساعد على تنمية العلاقة بين الجانبين إلى آفاق أرحب فى كافة المجالات، مشددا على التنسيق السياسى المشترك بين البلدين .

من ناحية أخرى، استقبل وزير الخارجية السودانى غندور، مساء أمس، السفير محمود كان سفير الاتحاد الإفريقى فى الخرطوم، حيث تناول اللقاء الدور الذى يقوم به كل من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق ثامبو أمبيكى، والرئيس النيجيرى الأسبق عبد السلام أبو بكر ، فى السودان .

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