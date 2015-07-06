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حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سائق بالإكراه فى دار السلام

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حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سائق بالإكراه فى دار السلام حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سائق بالإكراه فى دار السلام
أمرت نيابة دار السلام بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بتهديد سائق والاستيلاء على متعلقاته والشروع فى سرقة سيارته.

وكشفت التحريات أن المتهمين تخصصا فى سرقة المواطنين بالإكراه، وأنهم عقب ارتكابهم الواقعة استغاث السائق المجنى عليه بقوة أمنية، وتمكن رجال المباحث من مطاردتهما وضبطهما.

البداية كانت أثناء مرور قوة من رجال مباحث قسم شرطة دار السلام لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء ذلك استغاث بهم "عيد.م.ع" 33 سنة سائق وأفاد قيام شخصين مجهولين باستقلال السيارة صحبته من أمام كارفور لتوصيلهما، وأثناء سيره قاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" وهدداه واستوليا منه على مبلغ 250 جنيها، وشرعا فى سرقة السيارة تحت تهديد السلاح إلا أنه استغاث بالأهالى ففرا هاربان.

وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين وتم ضبطهما وهما "ح.م" 26 سنة عاطل السابق اتهامه فى 5 قضايا "مخدرات"، و"م.ع" 37 سنة عاطل مصاب بكسر بالساق اليمنى وتم نقله لمستشفى قصر العينى.

كما ضبط بحوزة المتهم الأول "مطواة قرن غزال" والمبلغ المالى المستولى عليه، وأثناء ضبطهما قام الثانى بالقفز من أعلى الكوبرى الدائرى نتج عن ذلك حدوث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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مصر 365