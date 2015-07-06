"الزراعة":حفر بئرين جوفيين وإنشاء محطة تحلية مياه بالطاقة الشمسية بحلايب

قال الدكتور سيد خليفة، المدير التنفيذى لمشروعات العون الغذائى بوزارة الزراعة، إنه تم بدء العمل فى حفر بئرين جوفيين بوادى الشلال فى حلايب صالحة لمياه الشرب وزراعة 100 فدان، بالإضافة إلى عمل مزارع متكاملة تشمل 2 أحواض سمكية، وعمل 50 صوبة زراعية فى منطقتى أبو رماد وحلايب، من خلال المياه التى تخرج من أحواض المياه السمكية، والانتهاء من إنشاء محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 20 مترا مكعبا فى الساعة.

وأكد المدير التنفيذى لمشروع العون الغذائى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تنفذ تعليمات القيادة السياسية بتطوير وتنمية زراعية لمنطقتى حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتنمية زراعية تزيد عن 95% من خطة الوزارة، بعد الانتهاء من حفر 4 آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية فى منطقة شلاتين، يتم استخدامها فى تلبية احتياجات مياه الشرب وزراعة 150 فدانا.

وأضاف"خليفة"، أنه تم إنشاء أول جمعية أهلية لجامعى النباتات الطبية والعطرية مقرها شلاتين، والانتهاء من تركيب شبكة للرى بالتنقيط لزراعة مساحة من الأراضى تبلغ 150 فدانا، على 4 آبار جوفية التى تم إنشاؤها ليستفيد منها أهالى المنطقة، فضلا عن إنشاء 50 صوبة زراعية يتم زراعتها بالخضراوات، فضلا عن إنشاء مشروع جديد لاستنبات الشعير فى بعض الصوب المقامة لهذا الغرض لتلبية احتياجات الماشية والأغنام من التغذية والأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية بالمنطقة وتوزيع 2000 رؤوس من الأغنام للمرأة المعيلة لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وتوزيع 35 مركب صيد فى أبو رماد.

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