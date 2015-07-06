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غدا.. المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق

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غدا.. المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق غدا.. المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق
تجرى وزارة التعليم العالى، غدا الثلاثاء، المقابلة الشخصية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق وعددهم 7 أساتذة .

وأوضحت جامعة الزقازيق أن المرشحين سيقومون بعرض رؤيتهم وأفكارهم لتطوير المنظومة التعليمة والسيرة الذاتية وإنجازاته العلمية، التى سيتم اختيار ثلاثة منهم اللذين حصلوا على أعلى الدرجات وفقا لتقديرات اللجنة، التى سيتم رفعها لوزير التعليم العالى ورئاسة الجمهورية لاختيار رئيسا للجامعة.

يذكر أن المرشحين هم "الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور عبد الله الشنوانى عميد كلية الصيدلة السابق، الدكتور ياسر عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية للبنين السابق، والدكتور عاطف عامر أستاذ كلية العلوم وأمين القوى الثورية بالجامعة، والدكتور عثمان محمد عثمان كلية الآداب، الدكتور على عبد الحميد حسان التنمية وتكنولوجيا" .

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